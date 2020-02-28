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Турция направила дополнительные войска в Сирию

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В сирийский Идлиб направляется военная колонна турецких военных после эскалации в ночь на пятницу.
Турция направила дополнительные войска в Сирию

Армия Турции направила в сирийскую провинцию Идлиб военную колонну из 22 транспортных средств и единиц бронетехники, сообщае газета Sabah в пятницу. 28 февраля.

По данным издания, в колонне замечены бойцы отрядов специального назначения и артиллерийских подразделений.

Кроме того сообщается, что со взлетной полосы турецкой авиабазы Инджирлик в небо поднялись два истребителя F-16 и один беспилотный летательный аппарат. На базе приземлились вертолет и самолет специального назначения.

По данным издания, также в районе авиабазы наблюдается непрерывное движение транспортных самолетов.

Напомним, накануне турецкий конвой попал в Сирии под ракетный удар, в результате чего погибли 33 военных. В ответ Турция начала наносить массовые удары по войскам Асада.

В Минобороны РФ заявили, что сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков. В ведомстве также отметили, что ВКС РФ не участвовала в атаке.

 

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Теги: Турция, Сирия, сирийские повстанцы, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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