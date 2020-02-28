Турция направила дополнительные войска в Сирию

Армия Турции направила в сирийскую провинцию Идлиб военную колонну из 22 транспортных средств и единиц бронетехники, сообщае газета Sabah в пятницу. 28 февраля.

По данным издания, в колонне замечены бойцы отрядов специального назначения и артиллерийских подразделений.

Кроме того сообщается, что со взлетной полосы турецкой авиабазы Инджирлик в небо поднялись два истребителя F-16 и один беспилотный летательный аппарат. На базе приземлились вертолет и самолет специального назначения.

По данным издания, также в районе авиабазы наблюдается непрерывное движение транспортных самолетов.

Milli Savunma Bakanligi'ndan son dakika paylasimi... Iste Idlib'de rejim hedeflerinin vurulma anina ait son g"or"unt"uler!

https://t.co/wwafxUoGos pic.twitter.com/B7HFeUN7w7 — Sabah Gazetesi (@Sabah) February 28, 2020

Idlib'de rejim g"uclerinin kalles saldirisinda yaralanan Mehmetciklerin Hatay'da Hatay Devlet Hastanesi'ne getirilme ani!

https://t.co/vsC4gWzq52 pic.twitter.com/IB1f3Hv9Jb — Sabah Gazetesi (@Sabah) February 28, 2020

Напомним, накануне турецкий конвой попал в Сирии под ракетный удар, в результате чего погибли 33 военных. В ответ Турция начала наносить массовые удары по войскам Асада.

В Минобороны РФ заявили, что сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков. В ведомстве также отметили, что ВКС РФ не участвовала в атаке.