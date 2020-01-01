Коронавирус: в Азербайджане выявили зараженного россиянина

Россиянин прибыл в Азербайджан из Ирана. Мужчину поместили в специальный бокс. Тесты дали положительный результат.

В Азербайджане выявлен первый случай инфицирования новым коронавирусом. Зараженным оказался гражданин России, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана в пятницу, 28 февраля.

"Штаб подтверждает первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане. Заболевание выявлено у гражданина России, который прибыл в Азербайджан из Ирана", – говорится в сообщении.

По данным штаба, при въезде из Ирана в Азербайджан у данного лица были выявлены симптомы заболевания, он был помещен в специальный бокс.

"Проведенные обследования и тесты на инфицирование дали положительный результат. В настоящее время состояние пациента стабильное", – отмечается в сообщении.

В штабе также отметили, что больница, в которую помещен заболевший, "располагает профессиональным врачебным составом и специализированным оборудованием для обеспечения его соответствующей терапией и недопущения распространения инфекции".

Также британские власти зафиксировали первый случай заражения коронавирусом в Уэльсе, сообщает агентство Press Association. Известно, что человек, имя которого не называется, был инфицирован на севере Италии, где недавно побывал.

Ранее в пятницу стало известно о выявлении первого случая коронавируса в Беларуси. Заболевшим оказался студент из Ирана.

По последним данным число зараженных коронавирусом вне Китая превысило 3600.

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