В НАТО пообещали дальнейшую поддержку Турции

НАТО провело срочное заседание на уровне послов по ситуации в Сирии. О его итогах рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг.

НАТО и далее будет продолжать поддерживать Турцию, в том числе в сфере противовоздушной обороны. Об этом в пятницу 28 февраля, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на брифинге по итогам экстренного заседания Североатлантического совета на уровне послов, созванного по запросу Турции по Идлибу, передает ТАСС.

В то же время, Столтенберг не анонсировал никаких новых мер поддержки со стороны альянса в контексте ситуации в Идлибе и военных потерь, которые Турция несет там.

"НАТО уже оказывает Турции значительную поддержку, используя широкий набор мер. Альянс продолжит поддерживать Турцию, в том числе в сфере противовоздушной обороны, что способствует защите воздушного пространства Турции от ракетных атак с территории Сирии", - сказал он. Столтенберг пообещал, что НАТО будет "продолжать пристально следить за ситуацией на юго-восточной границе альянса", подчеркнув, что Турция является "ценным союзником НАТО".

Отвечая на вопрос турецкого журналиста, "может ли Турция рассчитывать на новые конкретные меры поддержки со стороны НАТО в результате нападений на ее военных", Столтенберг ответил: "НАТО оказывает Турции значительную политическую и практическую поддержку, и мы постоянно изучаем, что еще мы можем сделать. Само состоявшееся сегодня заседание это уже выражение поддержки Турции со стороны НАТО".

Столтенберг также поблагодарил Турцию за регулярные брифинги для стран НАТО по ситуации в Сирии и выразил Анкаре "глубочайшие соболезнования" в связи с гибелью ее военных. Он также призвал к "немедленному возвращению к режиму прекращению огня" в Сирии и предоставлению "полного гуманитарного доступа" к территории, не контролируемой правительством Сирии.

Напомним, накануне турецкий конвой попал в Сирии под ракетный удар, в результате чего погибли 33 военных.

В Минобороны РФ заявили, что сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков. В ведомстве также отметили, что ВКС РФ не участвовала в атаке.

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