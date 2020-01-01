В Иране отменили пятничные молитвы из-за коронавируса

За сутки число заразившихся в Иране выросло на 176 человек и достигло 388. Число погибших от коронавируса в Иране – 34 человека.

Женщины в масках на улице в Тегеране

В Тегеране и еще 22 столицах других провинций Ирана впервые за несколько десятилетий были отменены пятничные молитвы из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает ВВС в пятницу, 28 февраля.

Власти также наложили некоторые ограничения на доступ к основным мусульманским святыням шиитов в Куме, эпицентре вспышки Covid-19 в стране, а также в Мешхеде.

Министерство здравоохранения Ирана предупредило, что число случаев коронавируса будет продолжать расти в ближайшие дни. За сутки число заразившихся выросло на 176 человек и достигло 388.

Отмечается, что число погибших от коронавируса в Иране – 34 человека – на сегодняшний день является самым высоким за пределами Китая.

Также стало известно, что коронавирус обнаружили еще у четверых депутатов парламента Ирана. При этом обследования прошли только 30 парламентариев. Общее число заразившихся депутатов в Иране достигли пяти человек. Первый случай произошел несколько дней назад, инфекция подтвердилась у депутата Махмуда Садеки.

А накануне стало известно, что в Иране коронавирусом заразилась вице-президент по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар.

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