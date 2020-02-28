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В ЕС отреагировали на "пропуск" Турцией беженцев

Комментариев: 4
В МИД Турции утверждают, что Анкара не меняла своей политики в отношении мигрантов.
Из Турции в ЕС могут хлынуть потоки сирийских беженцев
Из Турции в ЕС могут хлынуть потоки сирийских беженцев
Getty Images

После сообщений о том, что Турция не будет припятствовать беженцам направляться в Европу в ЕС заявили, что намерены продолжить оказывать финансовую помощь Анкаре для приема мигрантов из Сирии. Об этом сообщил в пятницу, 28 февраля, представитель Еврокомиссии, пишет ТАСС.

"Как вы знаете, в рамках соглашения €6 млрд были выделены на поддержку беженцев и принимающих их общин. Эти деньги не для властей Турции, а для жизненно важных потребностей беженцев. Мы признаем, что эти потребности никуда не денутся в будущем, поэтому вы можете ожидать, что ЕС продолжит оказывать помощь", - сказал он.

При этом представитель ЕК подчеркнул, что не может в настоящее время сообщать детали предстоящей финансовой помощи, так как этот вопрос обсуждается в рамках нового семилетнего бюджета ЕС на 2021-2027 годы.

Что касается действующего соглашения между Турцией и ЕС по мигрантам, то, как утверждает ЕК, стороны выполняют его. Анкара не уведомляла Брюссель "о каких-либо изменениях в своей позиции по мигрантам", заверил он.

Тем временем, как сообщает Reuters, полиция Греции пусиливает пограничные пункты пропуска с Турцией.

Отмечается, что несколько десятков человек скопилось на сухопутной границе в Кастано, на северо-востоке Греции, между двумя странами. 

"Они не въедут в страну. Это нелегальные мигранты, мы не позволим им въехать", - заявил правительственный чиновник.

Кроме того, турецкие СМИ сообщают о мигрантах, которые на фоне последнего обострения в Сирии оставляют Турцию и направляются морем в сторону Греции.

В то же время, в МИД Турции заявили, что Анкара не меняла своей политики в отношении мигрантов и беженцев после появления неофициальной информации об открытии границ.

По сообщениям турецких СМИ, к границам Турции с ЕС движутся многочисленные гркппы беженцев. 

Как известно, на территории Турции находятся приблизительно 3,6 миллиона беженцев.

 

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Теги: ЕС, Турция, Сирия, Греция, беженцы, мигранты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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SINOBI-LIFE    28.02.2020, 15:58
Оценка:  +9
SINOBI-LIFE
Вот,как припекло вечноозабоченной Европе,так сразу же зашевелились,пока жаренный петух не клюнет - не каются!!!
Martian_bite    28.02.2020, 15:56
Оценка:  -3
Martian_bite
Від Туреччині тільки проблеми. Там де ЄС чітко контролює ситуацію в північній Африці немає ніяких проблем чомусь
SINOBI-LIFE    28.02.2020, 16:02
Оценка:  +7
SINOBI-LIFE
Там где сраССия,там война и разруха!!!
Martian_bite    28.02.2020, 16:12
Оценка:  -2
Martian_bite
туреччина це росія? Ок я тебе зрозумів. Можливо ти маєш рацію, у них багато спільного.
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