В ЕС отреагировали на "пропуск" Турцией беженцев

В МИД Турции утверждают, что Анкара не меняла своей политики в отношении мигрантов.

Из Турции в ЕС могут хлынуть потоки сирийских беженцев Getty Images

После сообщений о том, что Турция не будет припятствовать беженцам направляться в Европу в ЕС заявили, что намерены продолжить оказывать финансовую помощь Анкаре для приема мигрантов из Сирии. Об этом сообщил в пятницу, 28 февраля, представитель Еврокомиссии, пишет ТАСС.

"Как вы знаете, в рамках соглашения €6 млрд были выделены на поддержку беженцев и принимающих их общин. Эти деньги не для властей Турции, а для жизненно важных потребностей беженцев. Мы признаем, что эти потребности никуда не денутся в будущем, поэтому вы можете ожидать, что ЕС продолжит оказывать помощь", - сказал он.

При этом представитель ЕК подчеркнул, что не может в настоящее время сообщать детали предстоящей финансовой помощи, так как этот вопрос обсуждается в рамках нового семилетнего бюджета ЕС на 2021-2027 годы.

Что касается действующего соглашения между Турцией и ЕС по мигрантам, то, как утверждает ЕК, стороны выполняют его. Анкара не уведомляла Брюссель "о каких-либо изменениях в своей позиции по мигрантам", заверил он.

Тем временем, как сообщает Reuters, полиция Греции пусиливает пограничные пункты пропуска с Турцией.

Отмечается, что несколько десятков человек скопилось на сухопутной границе в Кастано, на северо-востоке Греции, между двумя странами.

"Они не въедут в страну. Это нелегальные мигранты, мы не позволим им въехать", - заявил правительственный чиновник.

Кроме того, турецкие СМИ сообщают о мигрантах, которые на фоне последнего обострения в Сирии оставляют Турцию и направляются морем в сторону Греции.

В то же время, в МИД Турции заявили, что Анкара не меняла своей политики в отношении мигрантов и беженцев после появления неофициальной информации об открытии границ.

По сообщениям турецких СМИ, к границам Турции с ЕС движутся многочисленные гркппы беженцев.

Как известно, на территории Турции находятся приблизительно 3,6 миллиона беженцев.

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