В Румынии противники эвакуации из-за коронавируса вышли с топорами

Власти страны определили детский лагерь и пансионат для изоляции инфицированных. Местные вышли на протесты.

В Румынии в пятницу, 28 февраля, люди вышли на протесты с вилами и топорами против размещения в регионе Арджеш на карантин зараженных коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Digi24.

В частности, власти страны определили детский лагерь и пансионат в Арджеше в качестве мест для изоляции инфицированных коронавирусом. К протестующим для недопущения беспорядков вышли силовики.

"А нам что делать? Мы с этим не согласны. Как же нам не бояться? Есть же Бухарест, Питешти, там пансионаты, много места, леса. А вы здесь дураков нашли?" - говорит житель города.

Накануне в Румынии подтвердили первый случай коронавируса. Вирус обнаружен у мужчины, который контактировал с гражданином Италии. При этом симптомов болезни у него нет.

Отметим, СМИ сообщили о первом случае коронавируса в Румынии 25 февраля. После этого местные жители начали массово скупать продукты в магазинах.

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