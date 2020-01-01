Над Хорватией взорвался метеорит: Видео попало в Сеть

Видеофиксаторы запечатлели взрыв метеорита в небе над Хорватией.

В небе над Хорватией взорвался метеорит скриншот

Утром, 28 февраля, жители Хорватии увидели редкое астрономическое явление: в небе над страной взорвался пролетающий метеорит. Об этом сообщили в астрономической федерации Хорватии.

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"Этим утром около 10:30 - 10:31 над Хорватией взорвался метеорит большой яркости", - отметили в астрономической федерации.



Метеорит сгорел на высоте более 30 километров. Свидетелями астрономического явления стали жители Хорватии и Италии. Очевидцы опубликовали момент сгорание в сети.





Напомним, найден самый старый материал на Земле. Это звездная пыль, которая пряталась в метеорите.

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