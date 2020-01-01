Парламент Ирана закрылся из-за вспышки коронавируса

Власти США и Китая предложили Тегерану помощь в борьбе с распространением опасной инфекции.

Парламент Ирана пока не будет работать

Парламент Ирана приостанавливает работу из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом сказал представитель президиума законодательного органа Асадулла Аббаси, сообщает государственная телерадиокорпорация Ирана IRIB в пятницу, 28 февраля.

"Из-за распространения коронавируса в стране президиумом было принято решение не проводить заседания парламента до последующего уведомления", – говорится в заявлении Аббаси.

Также стало известно, что Китай готов оказать Ирану посильную помощь и поддержку в борьбе с коронавирусом. Об этом сказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, сообщает РИА Новости.

"У эпидемии нет границ. Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в Китае по-прежнему остается тяжелой, мы готовы в соответствии с необходимостью иранской стороны оказать посильную помощь и поддержку. В настоящее время китайская сторона уже передала иранской партию тестов для выявления вируса. Если у иранской стороны будет еще необходимость, мы готовы рассмотреть это", – заявил на брифинге Чжао Лицзянь.

Также стало известно, что США предлагали помощь Ирану по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в палате представителей.

"Мы предлагали помощь Исламской республике Иран", – сказал Помпео и отметил, что в настоящее время действует созданный совместно с властями Швейцарии гуманитарный канал, который позволяет доставлять в Иран необходимые гуманитарные товары.

Госсекретарь добавил, что в Иране нет прочной инфраструктуры здравоохранения, выразив обеспокоенность, что Тегеран не делится информацией по распространению заболевания.

Ранее управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США выдало разрешение на поставку медикаментов и продовольствия в Иран. Соответствующие транзакции разрешены уже с четверга.

Напомним, коронавирус обнаружили еще у пятерых депутатов парламента Ирана. При этом обследования прошли только 30 парламентариев.

А накануне стало известно, что в Иране коронавирусом заразилась вице-президент по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар.

Минздрав Ирана предупредил, что число случаев коронавируса будет продолжать расти в ближайшие дни. За последние сутки число заразившихся выросло на 176 человек и достигло 388.

Отмечается, что число погибших от коронавируса в Иране – 34 человека – на сегодняшний день является самым высоким за пределами Китая.

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