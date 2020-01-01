На Житомирщине строители из Китая вышли из обсервации

Никаких симптомов болезней у 12 граждан КНР, которые строят объездную автодорогу в Житомире, местные врачи не обнаружили.

В Житомирской области закончился карантин для прибывших из Китая работников строительной компании и все они здоровы. Об этом после закрытого совещания с участием заместителя секретаря СНБО председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко рассказал телеканалу C-TV.

"У нас есть 12 граждан КНР, у которых истекает срок карантина (у одного 27 февраля, а у 11 - 28 февраля). Хочу сообщить, что никаких симптомов болезней мы не обнаружили. К нам прилетели здоровые китайцы, которые, надеюсь, сделают нам здоровую дорогу вокруг Житомира", - сказал Бунечко.

По его словам, область готова к противодействию коронавирусу, и теперь на Житомирщине делается все возможное, чтобы предотвратить его распространение.

Напомним, из Китая в Житомир вернулись рабочие, которые строят объездную дорогу.

Позже всех китайцев под Житомиром поместили на карантин.

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