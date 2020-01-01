В Румунии обнаружили новых больных коронавирусом

Накануне в Румынии подтвердили первый случай коронавируса . Вирус обнаружен у мужчины, который контактировал с гражданином Италии. При этом симптомов болезни у него нет.

В Румынии обнаружили коронавирус еще у двух человек, сообщил в пятницу, 28 февраля, госсекретарь минздрава страны Нелу Тэтару.

"В результате тестов мы можем сообщить, что у нас есть еще два подтвержденных случая коронавируса. Женщина находится в медцентре в городе Тимишоара, мужчина - в медцентре города Клуж", - сказал Тэтару.

По его словам, 45-летний мужчина и 38-летняя женщина до этого побывали в Италии. Женщина 17 февраля ездила на один день в Бергамо, после чего находилась дома до 25 февраля, пока у нее не появились первые симптомы болезни, к врачу она обратилась 27 числа, после чего ее направили в больницу. Мужчина приехал в Румынию из Италии 25 февраля, сразу обратился к врачу с температурой и был госпитализирован в больницу Марамуреша, а затем переведен в Клуж.



Тем временем в Беларуси сообщили, что не обнаружили коронавирус у граждан, которые контактировали с иранцем, у которого выявили инфекцию.

"Что касается студентов, которые находятся в Боровлянах, то типирование еще проводится. Из тех вариантов, что вышли, - ни у кого носительство инфекции не подтверждено. Это – контакты первого уровня. Это – наши белорусские студенты, граждане Республики Беларусь, которые являются контактами первого уровня", - сказал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.