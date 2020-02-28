Против беженцев на греко-турецкой границе применили слезоточивый газ

Беженцы попытались пересечь границу после заявления Турции о том, что она не будет препятствовать потоку мигрантов в ЕС.

Около полутысячи беженцев попытались пересечь северо-восточную сухопутную границу Греции с Турцией, но против них применили слезоточивый газ. Об этом сообщает Ekathimerini в пятницу, 28 февраля.

Мэр города Орестиада в Греции, расположенного неподалеку от турецкой границы, Василис Мавридис заявил, что турецкие пограничники "исчезли с сегодняшнего утра".

Беженцы пыталась проникнуть в страну через контрольно-пропускной пункт Кастаньес. Это первый случай, когда такая большая группа мигрантов и беженцев сделала массовую попытку пересечения границы.

Теперь границу патрулируют в усиленном режиме, а вдоль берегов реки Эврос проложили колючую проволоку, чтобы обеспечить охрану "каждого сантиметра" границы. Береговая охрана также усилила патрулирование у портового города Александруполис, чтобы охранять проход из турецкого полуострова Галлиполи.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что Турция не будет сдерживать поток сирийских беженцев в ЕС. Турецкой полиции, береговой охране и пограничникам приказали не вмешиваться в ситуацию с потоком беженцев, который в скором времени ожидается из Идлиба.

Позже стало известно, что тысячи беженцев направились из Турции к границам ЕС. Беженцы начали собираться в группы и двигаться в направлении границ с ЕС после заявления Анкары не препятствовать им.

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