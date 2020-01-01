От коронавируса умерла первая спортсменка

В Иране от коронавируса умерла 23-летняя футболистка. Всего в стране жертвами вируса стали 34 человека - больше только в Китае.

В Иране от коронавируса умерла член сбороной страны по футзалу Ильхам Шейхи, сообщает Sports Addict в пятницу, 28 февраля.

Спортсменка была госпитализирована после выявления вируса и скончалась спустя 10 дней. Ей было 23 года.

На данный момент в Иране выявлено 388 случаев заболеваниея коронавирусом, из которых 34 умерли.

Стоит отметить, что накануне коронавирус был обнаружен у футболиста итальянской серии С. Имя заболевшего спортсмена не разглашалось, однако уточнялось, что он проживает в провинции Сиена.

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