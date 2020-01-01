Число жертв коронавируса в Италии выросло до 21

Количество зараженных с начала распространения нового китайского коронавируса в Италии достигло 821.



В Италии число жертв коронавируса выросло до 21, число заразившихся достигло 821, сообщило руководство службы гражданской обороны в пятницу, 28 февраля.

Отмечается, что 46 пациентов выздоровели.

Напомним, что 27 февраля в Италии насчитывалось 17 погибших и 650 зараженных коронавирусом.

Ранее итальянские власти подтвердили заражение коронавирусом у украинки, которая сейчас госпитализирована в Неаполе.

По последним данным, жертвами нового коронавируса на материковой части Китая стали уже 2788 человек. Подтверждено 78824 случаев заражения инфекцией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet