Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Число жертв коронавируса в Италии выросло до 21

Комментариев: 0
Количество зараженных с начала распространения нового китайского коронавируса в Италии достигло 821.
Коронавирус бушует в Италии
Коронавирус бушует в Италии


В Италии число жертв коронавируса выросло до 21, число заразившихся достигло 821, сообщило руководство службы гражданской обороны в пятницу, 28 февраля.

Отмечается, что 46 пациентов выздоровели.

Напомним, что 27 февраля в Италии насчитывалось 17 погибших и 650 зараженных коронавирусом.

Ранее итальянские власти подтвердили заражение коронавирусом у украинки, которая сейчас госпитализирована в Неаполе.

По последним данным, жертвами нового коронавируса на материковой части Китая стали уже 2788 человек. Подтверждено 78824 случаев заражения инфекцией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Италия, заболевание, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь