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Во Франции возросло число зараженных COVID-19

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На данный момент подтверждены 57 случаев коронавируса в стране. За сутки число инфицированных увеличилось на 19 человек.
Во Франции растет число зараженных коронавирусом
Во Франции растет число зараженных коронавирусом
 
Во Франции число выявленных случаев заражения новым коронавирусом за сутки выросло с 38 до 57. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил портал France Info.
 
Как заявил министр здравоохранения Оливье Веран, в стране "пройден новый этап эпидемии".
 
"Вирус ходит по нашей территории, и мы должны замедлить его распространение", - подчеркнул он.
 
Министр посоветовал "избегать рукопожатий", "внимательно относиться к людям с хрупким здоровьем", а также призвал почаще мыть руки, закрывать рот при чихании и использовать одноразовые платочки.
 
Накануне число заболевших во Франции резко подскочило с 18 до 38, хотя еще 25 февраля власти страны сообщили об излечении всех, у кого ранее диагностировали коронавирус.
 
Напомним, от COVID-19 во Франции уже скончались два человека: турист из Китая и пожилой француз.
 

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Теги: Франция, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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