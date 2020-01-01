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Коронавирус в Китае: число жертв превысило 2800

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За минувшие сутки скончались 47 человек. Подтверждены более 79 тысяч случаев заражения COVID-19.
В Китае выросло число зараженных COVID-19
В Китае выросло число зараженных COVID-19
 
В Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 79 251, из них 2 835 скончались. Об этом 29 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
 
Отмечается, что по данным, полученным из 31 провинции, подтверждены 79 251 случай заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 37 414 человек (7664 находятся в тяжелом состоянии), 39 002 человека выписаны из больниц и 2835 скончались.
 
За последние сутки по всей стране выявили 427 новых случаев заражения, скончались 47 человек.
 
Напомним, ВОЗ изменила уровень риска коронавируса на глобальном уровне на "очень высокий".
 
Ранее Корреспондент.net собрал актуальную информацию о COVID-19 на 28 февраля.

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Теги: Китай, жертвы, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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