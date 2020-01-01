Коронавирус в Китае: число жертв превысило 2800

За минувшие сутки скончались 47 человек. Подтверждены более 79 тысяч случаев заражения COVID-19.

В Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 79 251, из них 2 835 скончались. Об этом 29 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отмечается, что по данным, полученным из 31 провинции, подтверждены 79 251 случай заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 37 414 человек (7664 находятся в тяжелом состоянии), 39 002 человека выписаны из больниц и 2835 скончались.

За последние сутки по всей стране выявили 427 новых случаев заражения, скончались 47 человек.

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