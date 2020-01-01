Турция заявила о ликвидации 56 сирийских военных
Анкара продолжает наносить удары по целям армии сирийского лидера Башара Асада на северо-западе страны.
По данным министерства, также были уничтожены восемь сирийских танков, четыре БТР, пять гаубиц и две ракетные установки.
Также указано, что в результате сирийского артобстрела погиб турецкий военный и двое получили ранения.
Напомним, в ночь на пятницу сирийские ВВС совместно с российской авиацией атаковали конвой турецкой армии в Сирии. Погибли более 30 турецких военных.
Анкара ответила ударами с воздуха и земли по позициям сирийских правительственных сил в Идлибе.
В Минобороны РФ заявили, что сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков. В ведомстве также подчеркнули, что силы РФ не участвовали в атаке.
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