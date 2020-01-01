Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Турция заявила о ликвидации 56 сирийских военных

Комментариев: 0
Анкара продолжает наносить удары по целям армии сирийского лидера Башара Асада на северо-западе страны.
Турецкие военные в Сирии
Турецкие военные в Сирии
 
Турецкие военные в пятницу, 28 февраля, ликвидировали 56 бойцов сирийской правительственной армии на северо-западе Сирии. Об этом сообщило агентство Анадолу со ссылкой на минобороны Турции.
 
По данным министерства, также были уничтожены восемь сирийских танков, четыре БТР, пять гаубиц и две ракетные установки.
 
Также указано, что в результате сирийского артобстрела погиб турецкий военный и двое получили ранения.
 
Напомним, в ночь на пятницу сирийские ВВС совместно с российской авиацией атаковали конвой турецкой армии в Сирии. Погибли более 30 турецких военных.
 
Анкара ответила ударами с воздуха и земли по позициям сирийских правительственных сил в Идлибе.
 
В Минобороны РФ заявили, что сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков. В ведомстве также подчеркнули, что силы РФ не участвовали в атаке.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Турция, Сирия, военные, Конфликт в Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь