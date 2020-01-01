Турция заявила о ликвидации 56 сирийских военных

Анкара продолжает наносить удары по целям армии сирийского лидера Башара Асада на северо-западе страны.

Турецкие военные в пятницу, 28 февраля, ликвидировали 56 бойцов сирийской правительственной армии на северо-западе Сирии. Об этом сообщило агентство Анадолу со ссылкой на минобороны Турции.

По данным министерства, также были уничтожены восемь сирийских танков, четыре БТР, пять гаубиц и две ракетные установки.

Также указано, что в результате сирийского артобстрела погиб турецкий военный и двое получили ранения.

Напомним, в ночь на пятницу сирийские ВВС совместно с российской авиацией атаковали конвой турецкой армии в Сирии. Погибли более 30 турецких военных.

В Минобороны РФ заявили, что сирийские войска обстреляли турецкий конвой , поскольку он находился среди наступавших боевиков. В ведомстве также подчеркнули, что силы РФ не участвовали в атаке.