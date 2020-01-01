В Британии зафиксировали первый случай передачи COVID-19 в стране
Первый случай передачи коронавируса от человека к человеку выявлен на территории Великобритании. Об этом говорится в распространенном в пятницу, 28 февраля заявлении главного санитарного врача Англии Криса Уитти, сообщает The Guardian.
Таким образом, общее число случаев на территории Великобритании достигло 20.
В то же время, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал борьбу с коронавирусом "главным приоритетом" правительства и порекомендовав жителям страны тщательно мыть руки с мылом.
Напомним, количество инфицированных коронавирусом во всем мире по состоянию на вечер 28 февраля превысило 83 тысячи человек. На планете уже 60 стран, где обнаружили вирус.
По последним данным, число жертв коронавируса в Китае достигло 2800 человек. За минувшие сутки от COVID-19 там скончалось 47 человек.
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