В Британии зафиксировали первый случай передачи COVID-19 в стране

Пока не ясно, было ли заражение прямым или косвенным от лица, недавно вернувшегося из-за границы.

В Британии вирус передался от человека к человеку

Первый случай передачи коронавируса от человека к человеку выявлен на территории Великобритании. Об этом говорится в распространенном в пятницу, 28 февраля заявлении главного санитарного врача Англии Криса Уитти, сообщает The Guardian.

"Вирус был передан на территории Великобритании, а пациент был переведен в специальный инфекционный центр больницы Гая и Святого Томаса в Лондоне", – рассказал Уитти. "Вирус был передан на территории Великобритании, а пациент был переведен в специальный инфекционный центр больницы Гая и Святого Томаса в Лондоне", – рассказал Уитти.

Таким образом, общее число случаев на территории Великобритании достигло 20.

В то же время, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал борьбу с коронавирусом "главным приоритетом" правительства и порекомендовав жителям страны тщательно мыть руки с мылом.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом во всем мире по состоянию на вечер 28 февраля превысило 83 тысячи человек. На планете уже 60 стран, где обнаружили вирус.

По последним данным, число жертв коронавируса в Китае достигло 2800 человек. За минувшие сутки от COVID-19 там скончалось 47 человек.

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