В ЕС осудили удары по турецким военным в Сирии

Бельгия, Германия, Франция и Эстония потребовали прекращения сирийской военной кампании в Совбезе ООН.

Совбез ООН собрался на срочное заседание по Сирии

Страны Евросоюза осудили удары по турецким военным в сирийском Идлибе в Совете Безопасности ООН и призвали к прекращению военной эскалации в регионе. Об этом 29 февраля сообщило агентство Интерфакс

"Военная эскалация в Идлибе должна прекратиться. Она должна прекратиться сейчас. Мы решительно осуждаем вчерашние нападения на турецкие войска, действующие в Идлибе, и выражаем нашу солидарность с Турцией", - говорится в совместном заявлении Германии, Франции, Бельгии и Эстонии.

Страны ЕС потребовали "прекращения сирийской военной кампании, проводимой при поддержке России" и заявили о поддержке "призыва со стороны генсекретаря ООН к немедленному прекращению огня и обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа".

Зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен подчеркнул необходимость "предотвратить дальнейшую эскалацию и без того уже опасной ситуации".

"Мы шокированы гибелью турецких военнослужащих. Выражаем глубокие соболезнования правительству Турции и народу. Сирия и Россия должны незамедлительно прекратить наступательную операцию", - заявил он, выступая на заседании Совбеза.

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