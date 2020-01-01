В ЕС осудили удары по турецким военным в Сирии
Бельгия, Германия, Франция и Эстония потребовали прекращения сирийской военной кампании в Совбезе ООН.
Страны Евросоюза осудили удары по турецким военным в сирийском Идлибе в Совете Безопасности ООН и призвали к прекращению военной эскалации в регионе. Об этом 29 февраля сообщило агентство Интерфакс.
"Военная эскалация в Идлибе должна прекратиться. Она должна прекратиться сейчас. Мы решительно осуждаем вчерашние нападения на турецкие войска, действующие в Идлибе, и выражаем нашу солидарность с Турцией", - говорится в совместном заявлении Германии, Франции, Бельгии и Эстонии.
Страны ЕС потребовали "прекращения сирийской военной кампании, проводимой при поддержке России" и заявили о поддержке "призыва со стороны генсекретаря ООН к немедленному прекращению огня и обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа".
Зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен подчеркнул необходимость "предотвратить дальнейшую эскалацию и без того уже опасной ситуации".
"Мы шокированы гибелью турецких военнослужащих. Выражаем глубокие соболезнования правительству Турции и народу. Сирия и Россия должны незамедлительно прекратить наступательную операцию", - заявил он, выступая на заседании Совбеза.
Напомним, в ночь на 28 февраля сирийские ВВС совместно с российской авиацией атаковали конвой турецкой армии в Сирии. Погибли более 30 турецких военных.
Анкара ответила ударами с воздуха и земли по позициям сирийских правительственных сил в Идлибе. Позднее стало известно о ликвидации 56 сирийских военных.
В Минобороны РФ заявили, что сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков. В ведомстве также подчеркнули, что силы РФ не участвовали в атаке.
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