В Пакистане поезд протаранил автобус: 30 жертв

Поезд столкнулся с автобусом на переезде вблизи города Рохр. Десятки пострадавших госпитализированы.

При столкновении погибли не менее 30 человек Скриншот из видео

В результате столкновения пассажирского поезда с автобусом в Пакистане по меньшей мере 30 человек погибли и десятки получили ранения, сообщает The News

"По меньшей мере 30 человек погибли, еще несколько десятков получили ранения различной степени тяжести в результате столкновения пассажирского поезда с автобусом на переезде вблизи Рохр в Пакистане", - говорится в сообщении.

Раненых госпитализированы.

Детали аварии и ее причины выясняются.

Ранее в Пакистане девять рабочих погибли и восемь пострадали при оползне на мраморной шахте.

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