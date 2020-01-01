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В Пакистане поезд протаранил автобус: 30 жертв

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Поезд столкнулся с автобусом на переезде вблизи города Рохр. Десятки пострадавших госпитализированы.
При столкновении погибли не менее 30 человек
При столкновении погибли не менее 30 человек
Скриншот из видео
В результате столкновения пассажирского поезда с автобусом в Пакистане по меньшей мере 30 человек погибли и десятки получили ранения, сообщает The News.
 
"По меньшей мере 30 человек погибли, еще несколько десятков получили ранения различной степени тяжести в результате столкновения пассажирского поезда с автобусом на переезде вблизи Рохр в Пакистане", - говорится в сообщении.
 
Раненых госпитализированы.
 
Детали аварии и ее причины выясняются.
 
 
Ранее в Пакистане девять рабочих погибли и восемь пострадали при оползне на мраморной шахте.
 
 

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Теги: Пакистан, ДТП, Поезд, авария, автобус
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Источник: korrespondent.net

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