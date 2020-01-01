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Установлены сроки выздоровления от коронавируса

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В ВОЗ советуют выписывать пациентов после двух негативных тестов на вирус за три дня по истечении трех недель с появления симптомов.
Ученые продолжают изучать новый коронавирус
Ученые продолжают изучать новый коронавирус

Полное выздоровление от коронавируса наступает примерно через 20 дней со дня проявления первых симптомов заражения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта и официального представителя Всемирной организации здравоохранения Тарика Язаревича.

В своих выводах эксперт сослался на данные свежих исследований.

"Согласно нашим клиническим рекомендациям, пациента можно отпустить из больницы после двух подряд негативных тестов на вирус, проведенных с разницей в сутки. Исходя из доступных на данный момент исследований, период полного выздоровления человека с момента проявления симптомов составляет примерно 20 дней", - сказал Яраревич.

Что касается выработки иммунитета к коронавирусу, то об этом говорить пока рано, считают в ВОЗ, так как полностью заболевание еще не изучено. ВОЗ тщательно отслеживает всю поступающую информацию о повторных заражениях вирусом COVID-19, чтобы определить, насколько четко выполняются инструкции организации в каждом конкретном случае.

Как сообщалось, накануне ВОЗ изменила уровень риска коронавируса на глобальном уровне на "очень высокий".

 

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Теги: вирусы, ВОЗ, лечение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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