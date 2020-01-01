Установлены сроки выздоровления от коронавируса

В ВОЗ советуют выписывать пациентов после двух негативных тестов на вирус за три дня по истечении трех недель с появления симптомов.

Полное выздоровление от коронавируса наступает примерно через 20 дней со дня проявления первых симптомов заражения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта и официального представителя Всемирной организации здравоохранения Тарика Язаревича.

В своих выводах эксперт сослался на данные свежих исследований.

"Согласно нашим клиническим рекомендациям, пациента можно отпустить из больницы после двух подряд негативных тестов на вирус, проведенных с разницей в сутки. Исходя из доступных на данный момент исследований, период полного выздоровления человека с момента проявления симптомов составляет примерно 20 дней", - сказал Яраревич.

Что касается выработки иммунитета к коронавирусу, то об этом говорить пока рано, считают в ВОЗ, так как полностью заболевание еще не изучено. ВОЗ тщательно отслеживает всю поступающую информацию о повторных заражениях вирусом COVID-19, чтобы определить, насколько четко выполняются инструкции организации в каждом конкретном случае.

Как сообщалось, накануне ВОЗ изменила уровень риска коронавируса на глобальном уровне на "очень высокий".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet