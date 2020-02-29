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В Монако зафиксировано первое заболевание коронавирусом

Комментариев: 1
Власти страны устанавливают всех контактировавших с больным.
Больного с коронавирусом поместили в отдельную палату
Больного с коронавирусом поместили в отдельную палату
francebleu.fr

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Первый пациент из Монако был помещен в одиночную камеру в специальном отделении в больнице принцессы Грейс. “Его здоровье не является причиной для беспокойства“, - сообщают власти.

Это второй случай коронавируса на Лазурном берегу. В пятницу 23-летней женщине из Канн был поставлен положительный диагноз.

В соответствии с положениями, согласованными между Францией и Монако и межбольничными соглашениями, пациент был переведен в инфекционную службу университетской больницы Ниццы в больнице L'Archet. Не известно, сколько лет этому пациенту.

Родственники больного находятся на карантине дома. Эпидемиологическое расследование проводится с целью выяснения движений, совершенных пациентом в течение последних дней, и выявления людей, с которыми он был в контакте.

Напомним, ранее сообщалось, что были установлены сроки выздоровления от коронавируса.

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Теги: коронавирус, Монако
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Комментариев (1)
Кайдаш    29.02.2020, 11:11
Оценка:  +1
Кайдаш
Вымрет теперь всё Монако ((((
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