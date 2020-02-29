В Монако зафиксировано первое заболевание коронавирусом

Власти страны устанавливают всех контактировавших с больным.

Читай также: Итальянский клуб сообщил о трех футболистах, зараженных коронавирусом

Первый пациент из Монако был помещен в одиночную камеру в специальном отделении в больнице принцессы Грейс. “Его здоровье не является причиной для беспокойства“, - сообщают власти.

Это второй случай коронавируса на Лазурном берегу. В пятницу 23-летней женщине из Канн был поставлен положительный диагноз.

В соответствии с положениями, согласованными между Францией и Монако и межбольничными соглашениями, пациент был переведен в инфекционную службу университетской больницы Ниццы в больнице L'Archet. Не известно, сколько лет этому пациенту.

Родственники больного находятся на карантине дома. Эпидемиологическое расследование проводится с целью выяснения движений, совершенных пациентом в течение последних дней, и выявления людей, с которыми он был в контакте.

Напомним, ранее сообщалось, что были установлены сроки выздоровления от коронавируса.