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Турция открыла свои границы для сирийских беженцев в ЕС

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Эрдоган заявил в субботу, что Турция открыла границы с ЕС для беженцев.
Беженцы из Сирии бегут в Турцию
Беженцы из Сирии бегут в Турцию
EPA/UPG

Турция в сирийском вопросе не ищет приключений, и тем более не стремится к расширению территорий. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу в Стамбуле, говорится в сообщении Anadolu.

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По словам президента, на территории Турции уже находятся 3,7 миллионов сирийцев, и страна попросту не осилит новую волну беженцев.

"Полтора миллиона сирийцев на данный момент скопились у турецкой границы. Эти люди бегут от насилия и беззакония, чинимого режимом Башара Асада",- заявил Эрдоган.

"Мы не в погоне за нефтью или землями Сирии. Проблему Идлиба создали в попытке отнять у Турции все достижения последнего периода. На нас давят и провоцируют", - добавил Эрдоган.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил не вмешиваться в противостояние между Турцией и Сирией.

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Теги: Сирия, Турция, Евросоюз, беженцы
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