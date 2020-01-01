За сутки в мире коронавирусом заболели вчетверо больше, чем в Китае

В последние дни отмечается снижение заболеваемости коронавирусом в Китае и рост за его пределами.

За сутки в мире коронавирусом заболели 1718 человек, тогда как в Китае зафиксировано 427 новых случей заболевания.

Как пишет газета South China Morning Post, общее число зараженных COVID-19 в мире достигло к утру субботы, 29 февраля, 85153 человек. При этом на Китай приходится 79251 подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 5902.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки с 70 до 88 человек: 34 человека скончались в Иране, 21 - в Италии, 16 - в Южной Корее, 11 - на территории Японии (из них четверо - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), по два - в Гонконге и Франции, по одному случаю летального исхода зафиксировано на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных - 2931 - выявлено в Южной Корее, на территории Японии - 931, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, 888 - в Италии, 388 - в Иране. В Сингапуре насчитывается - 98 больных, Гонконге - 94, США - 60, Франции - 57, Германии - 53, Кувейте - 45, Таиланде - 41, Бахрейне - 36, на Тайване - 34, Испании - 32, Малайзии - 25, Австралии - 24, Великобритании - 20, ОАЭ - 19, Вьетнаме - 16, Канаде - 14, Макао - десять.

Менее десяти случаев заражения зарегистрированы в Ираке, Швеции, Омане, Хорватии, России, Швейцарии, Греции, Израиле, на Филиппинах, в Индии, Ливане, Румынии, Австрии, Финляндии, Грузии, Мексике, Нидерландах, Пакистане, Афганистане, Алжире, Азербайджане, Белоруссии, Бельгии, Бразилии, Камбодже, Дании, Египте, Иснадии, Эстонии, Латвии, Непале, Новой Зеландии, Северной Македонии, Нигерии, Норвегии, Шри-Ланке.

Напомним, накануне ВОЗ изменила уровень риска коронавируса на глобальном уровне на "очень высокий".

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