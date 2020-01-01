Папа Римский заболел: Три дня подряд отменяются мероприятия

Понтифик не выходит на публичные мероприятия, но принимает людей в своей резиденции.

Франциск заболел и не появляется на массовых мероприятиях EPA/UPG

Франциск три дня подряд отменяет официальные мероприятия и аудиенции из-за недомогания, сообщает Associated Press.

За семь лет Папа римский ни разу не отменял так много официальных аудиенций и мероприятий подряд. Но он принимает людей лично и продолжает работу в своей резиденции, отметили в пресс-службе Ватикана.

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В Ватикане не поясняют, какого именно характера недомогание у 83-летнего главы католической церкви.

В воскресенье, 1 марта, он в сопровождении высшего духовенства должен отправиться в пригород Рима для традиционного уединения перед началом поста.

СМИ подчеркивают, что в молодости Франциск лишился части легкого из-за респираторного заболевания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии число жертв коронавируса выросло до 21, число заразившихся достигло 821.