Папа Римский заболел: Три дня подряд отменяются мероприятия
Франциск три дня подряд отменяет официальные мероприятия и аудиенции из-за недомогания, сообщает Associated Press.
За семь лет Папа римский ни разу не отменял так много официальных аудиенций и мероприятий подряд. Но он принимает людей лично и продолжает работу в своей резиденции, отметили в пресс-службе Ватикана.
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В Ватикане не поясняют, какого именно характера недомогание у 83-летнего главы католической церкви.
В воскресенье, 1 марта, он в сопровождении высшего духовенства должен отправиться в пригород Рима для традиционного уединения перед началом поста.
СМИ подчеркивают, что в молодости Франциск лишился части легкого из-за респираторного заболевания.
Напомним, ранее сообщалось, что в Италии число жертв коронавируса выросло до 21, число заразившихся достигло 821.