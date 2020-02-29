В Польше начинаются крупнейшие маневры США в Европе за 25 лет

В учениях НАТО Defender-Europe 20 примут участие 37 тысяч военных, больше половины из которых - американцы.

В Польше стартуют крупнейшие за 25 лет военные маневры США в Европе. В учениях Defender-Europe 20 примут участие 37 тысяч военных, сообщил в субботу, 29 февраля, министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

"Мы начали крупнейшие за много лет учения Defender-Europe 20. В них примут участие 37 тыс. солдат, в том числе 20 тыс. из США. Первые военнослужащие армии США уже пересекли польскую границу", - сообщил он.

В течение нескольких недель в Польшу прибудет несколько тысяч американских солдат и военнослужащих других стран НАТО, в основном из Германии и Великобритании. В составе колонн будут двигаться несколько десятков машин. Большую часть тяжелого вооружения планируется перебросить по железной дороге. Задействованы также военные и гражданские аэродромы.

Как заверил Блащак, Польша готова к проведению учений, в том числе в условиях распространения в Европе нового коронавируса. "Если какой-либо случай появится, мы в Польше готовы предоставить помощь такому человеку. Во-первых, есть процедуры, во-вторых, больницы готовы к тому, чтобы эффективно действовать в случае угрозы", - указал он.

Отметим, в начале недели в Италии у берегов острова Сицилия стартовали крупные военно-морские учения НАТО – Dynamic Manta-2020.

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