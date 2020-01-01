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США и Талибан заключили мир

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Талибы должны порвать с Аль-Каидой.
США подписали соглашение с талибами
США подписали соглашение с талибами
EPA/UPG

США и движение Талибан заключили мир в ходе церемонии в столице Катара - Дохе. Соглашение о мире подписали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и замлидера Талибана мулла Абдулла Гани Барадар. Считается, что этот документ должен привести к миру в Афганистане. После подписания соглашения Халилзад и Барадар пожали друг другу руки.

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Также в ходе встречи госсекретарь США Майк Помпео призвал талибов выполнять обещание о разрыве связей с Аль-Каидой.

Переговоры о заключении мира велись с июля 2018 года. В сентябре 2019 стороны почти достигли соглашения, однако подписание не состоялось из-за действий «Талибана» — организация взяла на себя ответственность за теракт, который привел к смерти американского военного. После этого президент США Дональд Трамп назвал политический процесс мертвым, но переговоры продолжил вести представитель США по Афганистану.

Напомним, ранее сообщалось, что США договорились о перемирии с талибами.

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Теги: Талибан, США, Афганистан
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