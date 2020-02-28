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Коронавирус: В Иране подожгли больницу

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Местные жители посчитали, что в больнице находятся пациенты с коронавирусом.
В Иране подожгли больницу
В Иране подожгли больницу
скриншот из видео

Согласно сообщениям иранских СМИ, в иранском городе Бандар-Аббас была подожжена клиника, так как некоторые считали, что в ней находятся пациенты с коронавирусом из другого города.

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В Иране распространяются слухи о том, что 10 зараженных людей были перевезены из города Кум, эпицентра вируса, в клинику Таухид.

Тем не менее, полуофициальное агентство Fars News сослалось на заявления о том, что людей переводят в южный город Бандар-Аббас, как на "необоснованные слухи" и что эта информация "разозлила" некоторых жителей, которые затем подожгли клинику.

 

В больнице есть специальное отделение для пациентов с коронавирусом, сообщает агентство новостей по связям с общественностью Медицинского университета Хормозгана Фатима Норузян. Она добавила, что любой слух о том, что пациенты находятся в клинике, «просто ложь».

Напомним, число смертей по всему Ирану от вспышки составляет по меньшей мере 210 человек, согласно сообщениям BBC Persian в субботу со ссылкой на источники из больниц в Иране. Чиновники здравоохранения сказали, что только 34 человека умерли от вируса и у 388 человек был диагностирован коронавирус.

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Теги: коронавирус, Иран
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