Коронавирус: в Италии заражены больше тысячи человек

Более 100 заразившихся находятся в отделениях интенсивной терапии. При этом 50 человек удалось вылечить.

В Италии число инфицированных коронавирусом COVID-19 достигло 1049 человек, из них 29 умерли. Об этом сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли в субботу, 29 февраля.

"Начнем с позитивных новостей, у нас четверо выздоровевших, они из Лигурии. Сейчас у нас 1049 зараженных. 29 человек скончались, 50 выздоровели", – сказал он на пресс-конференции.

По словам Боррелли чуть более 100 заразившихся, то есть 10% находятся в отделениях интенсивной терапии.

Он отметил, что из общего числа зараженных 52% случаев находятся в домашней изоляции. Эти люди либо не имеют явных симптомов, либо не нуждаются в госпитализации из-за того, что их симптомы очень легкие.

Ранее сообщалось о 888 заразившихся коронавирусом в Италии и 21 жертве.

Такжестало известно, что голливудский актер Том Круз и другие его коллеги по съемкам седьмой части фильма "Миссия невыполнима" находятся на карантине в Венеции.

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