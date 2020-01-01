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У берегов Японии столкнулись два судна: пропали 13 человек

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Все члены экипажа судна GUO XING-1 были иностранцами. Среди них были граждане Китая, Вьетнама и Филиппин.
Судно GUO XING-1 ушло под воду
Судно GUO XING-1 ушло под воду
marinetraffic.com

В Японии у берегов префектуры Аомори грузовое судно GUO XING-1 под флагом Белиза затонуло после столкновения с рыболовецким кораблем. Пропали без вести 13 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на береговую охрану.

Инцидент произошел около 22:20 по местному времени (15:20 по Киеве). После столкновения рыболовецкое судно смогло самостоятельно вернуться в порт. Находившиеся на его борту 15 членов экипажа не пострадали.

Все члены экипажа грузового судна были иностранцами. Среди них были граждане Китая, Вьетнама и Филиппин. Один человек был спасен. Еще 13 человек числятся пропавшими без вести. На их поиски направлены четыре патрульных катера. Других подробностей пока нет.

Напомним, в Бангладеш 15 человек погибли в аварии пассажирского судна. Еще 40 человек пропали без вести.

Ранее у берегов Турции столкнулись два судна – российский танкер и турецкое рыболовецкое судно. Троих людей удалось спасти, еще троих разыскивали спасатели.

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Теги: Япония, судно, корабль, авария, экипаж, пропал без вести
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Источник: korrespondent.net

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