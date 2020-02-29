Правительство Афганистана и талибы проведут масштабный обмен пленными

Диалог между правительством Кабула и руководством "Талибана" может начаться уже на следующей неделе.

Подписание мирного соглашения между США и "Талибаном"

Правительство Афганистана планирует осуществить масштабный обмен пленными с радикальным движением "Талибан". Об этом сообщает Al Arabia в субботу, 29 февраля.

"До 10 марта должны быть освобождены до 5 тысяч пленных (талибов) и 1 тысячи заключенных с другой стороны (афганских вооруженных сил)", – говорится в тексте мирного соглашении с США.

При этом отмечается, что диалог между правительством Кабула и талибами также должен начаться до 10 марта.

Ранее в субботу стало известно, что США и "Талибан" подписали историческое мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск и сил НАТО из Афганистана и начало межафганского диалога. Со своей стороны талибы должны воздерживаться от насилия.

При этом в сентябре прошлого года президент США Дональд Трамп заявлял, что переговоры с талибами "мертвы".

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