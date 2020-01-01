В США от коронавируса умер первый человек
Это первая жертва коронавируса в Штатах. Общее число заразившихся коронавирусом в США достигло 62 человек.
В американском штате Вашингтон умер инфицированный коронавирусом, сообщает агентство Bloomberg.
Это первая жертва коронавируса в Соединенных Штатах Америки. Детали происшествия не раскрываются. Общее число заразившихся коронавирусом в США достигло 62 человек.
Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. Коронавирус активно распространяется по миру.
Ранее сообщалось, что в Черновцах был госпитализирован еще один пациент с подозрением на коронавирус. До этого в Черновицкой области с подозрением на коронавирус были госпитализированы четверо местных жителей, приехавших из Италии. Лабораторные анализы не подтвердили заражение ни у одного из них.
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