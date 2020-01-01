В США от коронавируса умер первый человек

Это первая жертва коронавируса в Штатах. Общее число заразившихся коронавирусом в США достигло 62 человек.

В американском штате Вашингтон умер инфицированный коронавирусом, сообщает агентство Bloomberg

Это первая жертва коронавируса в Соединенных Штатах Америки. Детали происшествия не раскрываются. Общее число заразившихся коронавирусом в США достигло 62 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet