Американцы уходят из Афганистана
В рамках соглашения с талибами начнется вывод американских военнослужащих из Афганистана.
Американский президент Дональд Трамп в субботу, 29 февраля, заявил, что США выводят войска из Афганистана незамедлительно.
"Сегодня. Это начнется незамедлительно", - ответил Трамп на вопрос журналистов о том, когда начнется вывод американских военнослужащих из Афганистана в рамках соглашения с талибами.
Напомним, 29 февраля США и афганское радикальное движение Талибан подписали мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск и сил НАТО из Афганистана и начало межафганского диалога. Со своей стороны талибы должны воздерживаться от насилия.
Правительство Афганистана планирует осуществить масштабный обмен пленными с талибами.
Напомним, 29 февраля США и афганское радикальное движение Талибан подписали мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск и сил НАТО из Афганистана и начало межафганского диалога. Со своей стороны талибы должны воздерживаться от насилия.
Правительство Афганистана планирует осуществить масштабный обмен пленными с талибами.
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