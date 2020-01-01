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Американцы уходят из Афганистана

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В рамках соглашения с талибами начнется вывод американских военнослужащих из Афганистана.
Американские военные покинут Афганистан
Американские военные покинут Афганистан

Американский президент Дональд Трамп в субботу, 29 февраля, заявил, что США выводят войска из Афганистана незамедлительно.
 
"Сегодня. Это начнется незамедлительно", - ответил Трамп на вопрос журналистов о том, когда начнется вывод американских военнослужащих из Афганистана в рамках соглашения с талибами.

Напомним, 29 февраля США и афганское радикальное движение Талибан подписали мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск и сил НАТО из Афганистана и начало межафганского диалога. Со своей стороны талибы должны воздерживаться от насилия.

Правительство Афганистана планирует осуществить масштабный обмен пленными с талибами.

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Теги: Афганистан, США, войска, война в афганистане
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Источник: korrespondent.net

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