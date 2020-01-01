Американцы уходят из Афганистана

В рамках соглашения с талибами начнется вывод американских военнослужащих из Афганистана.



Американский президент Дональд Трамп в субботу, 29 февраля, заявил, что США выводят войска из Афганистана незамедлительно.

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