Коронавирус – в 53 странах заболели 6009 человек

Общее число зараженных новым коронавирусом Covid-2019 во всем мире составляет 85 403 человека.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки более 1,3 тысячи случаев заражения новым типом коронавируса вне Китая.

Общее число зараженных за пределами Китая достигло 6009 человек в 53 странах. За посление 24 часа было выявлено 1318 новых случаев заражения. Число погибших от коронавируса достигло 86, за сутки умерли 19 человек.



Общее число зараженных коронавирусом во всем мире составляет 85 403 человека. Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. Коронавирус активно распространяется по миру.



Ранее сообщалось, что в Черновцах был госпитализирован еще один пациент с подозрением на коронавирус. До этого в Черновицкой области с подозрением на коронавирус были госпитализированы четверо местных жителей, приехавших из Италии. Лабораторные анализы не подтвердили заражение ни у одного из них.

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