Американский авианосец вошел в Средиземное море
Авианосец USS Eisenhower с 48 истребителями на борту последует в Восточное Средиземноморье.
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море.
Американский авианосец с 48 истребителями на борту последует в Восточное Средиземноморье в сопровождении ракетных крейсеров USS San Jacinto, USS Vella Gulf, эсминцев Truxtun, USS James Williams и USS Stout.
В Персидском заливе американская группировка сменит авианосную ударную группу авианосца USS Harry S. Truman.
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Напомним, ранее сообщалось, что американский эсминец USS Ross прошел через пролив Босфор и направляется в акваторию Черного моря.
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