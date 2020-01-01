Американский авианосец вошел в Средиземное море

Авианосец USS Eisenhower с 48 истребителями на борту последует в Восточное Средиземноморье.



Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море.

Американский авианосец с 48 истребителями на борту последует в Восточное Средиземноморье в сопровождении ракетных крейсеров USS San Jacinto, USS Vella Gulf, эсминцев Truxtun, USS James Williams и USS Stout.







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Напомним, ранее сообщалось, что американский эсминец USS Ross прошел через пролив Босфор и направляется в акваторию Черного моря

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