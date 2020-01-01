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Американский авианосец вошел в Средиземное море

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Авианосец USS Eisenhower с 48 истребителями на борту последует в Восточное Средиземноморье.
Авианосец ВМФ США Eisenhower
Авианосец ВМФ США Eisenhower

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море.
 
Американский авианосец с 48 истребителями на борту последует в Восточное Средиземноморье в сопровождении ракетных крейсеров USS San Jacinto, USS Vella Gulf, эсминцев Truxtun, USS James Williams и USS Stout.
 
В Персидском заливе американская группировка сменит авианосную ударную группу авианосца USS Harry S. Truman.

Корабли РФ и США опасно сблизились в Аравийском море
 
Напомним, ранее сообщалось, что американский эсминец USS Ross прошел через пролив Босфор и направляется в акваторию Черного моря.

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Теги: США, ВМС, Средиземное море, авианосец
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Источник: korrespondent.net

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