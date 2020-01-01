Более 47 тысяч беженцев пересекли границы Турции с ЕС

Сирийские мигранты покидают Турцию через приграничную с Грецией и Болгарией провинцию Эдирне.



Более 47 тысяч мигрантов пересекли границы Турции с Евросоюзом после заявления президента страны Тайипа Эрдогана, что Анкара решила их открыть. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на своей странице в Twitter в субботу, 29 февраля.



"Число мигрантов, покидающих Турцию из Эдирне, по состоянию на 23.50 (субботы, 29 февраля – ред.) составило 47 113", – написал он.



Мигранты из Сирии покидают Турцию через приграничную с Грецией и Болгарией провинцию Эдирне.







В ЕС отреагировали на "пропуск" Турцией беженцев Напомним, ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев.

Тем временем полиция Греции усиливает пограничные пункты пропуска с Турцией. На пяти островах в Греции местные жители протестуют против строительства новых лагерей для мигрантов

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