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Более 47 тысяч беженцев пересекли границы Турции с ЕС

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Сирийские мигранты покидают Турцию через приграничную с Грецией и Болгарией провинцию Эдирне.
Мигранты в Европе
Мигранты в Европе
Reuters (архивное фото)

Более 47 тысяч мигрантов пересекли границы Турции с Евросоюзом после заявления президента страны Тайипа Эрдогана, что Анкара решила их открыть. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на своей странице в Twitter в субботу, 29 февраля.
 
"Число мигрантов, покидающих Турцию из Эдирне, по состоянию на 23.50 (субботы, 29 февраля – ред.) составило 47 113", – написал он.
 
Мигранты из Сирии покидают Турцию через приграничную с Грецией и Болгарией провинцию Эдирне.
 
Напомним, ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев.

Тем временем полиция Греции усиливает пограничные пункты пропуска с Турцией. На пяти островах в Греции местные жители протестуют против строительства новых лагерей для мигрантов.

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Теги: ЕС, Турция, беженцы, мигранты
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Источник: korrespondent.net

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