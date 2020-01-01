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Трамп предложил помощь Ирану в борьбе с коронавирусом

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Власти США готовы оказать Ирану помощь в борьбе с коронавирусом, если иранская сторона об этом попросит.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
США помогут Ирану в борьбе с распространением коронавируса, если власти страны об этом попросят, заявил американский президент Дональд Трамп.
 
"Если мы можем помочь иранцам с этой проблемой, мы, безусловно, готовы сделать это. Все, что от них требуется, – это попросить", – сказал Трамп в субботу, 29 февраля.

Ранее сообщалось, что в связи с вспышкой коронавируса в Иране США внедряют ряд исключений в санкциях против Тегерана.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло почти 600 человек, из них 43 скончались. По количеству смертей от COVID-19 Иран занимает второе место после Китая. 

Известно, что среди заразившихся – вице-президент и пять депутатов парламента, один из них, по данным иранских СМИ, умер. Работа иранского парламента приостановлена, всем депутатам предписано сдать анализы.

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Теги: США, Иран, Трамп, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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