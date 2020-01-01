Трамп предложил помощь Ирану в борьбе с коронавирусом

США помогут Ирану в борьбе с распространением коронавируса, если власти страны об этом попросят, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Если мы можем помочь иранцам с этой проблемой, мы, безусловно, готовы сделать это. Все, что от них требуется, – это попросить", – сказал Трамп в субботу, 29 февраля.Ранее сообщалось, что в связи с вспышкой коронавируса в Иране США внедряют ряд исключений в санкциях против Тегерана

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло почти 600 человек, из них 43 скончались. По количеству смертей от COVID-19 Иран занимает второе место после Китая.

Известно, что среди заразившихся – вице-президент и пять депутатов парламента, один из них, по данным иранских СМИ, умер. Работа иранского парламента приостановлена, всем депутатам предписано сдать анализы.