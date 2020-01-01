Почти 80 тысяч заразились коронавирусом в Китае

На сегодняшний день коронавирусом болеют 35 329 человек, из них 7 365 находятся в тяжелом состоянии.



В Китае число зараженных новым типом коронавируса достигло 79 824 человек, сообщает государственный комитет по здравоохранению в воскресенье, 1 марта.



На данный момент коронавирусом болеют 35 329 человек, из которых 7 365 человек находятся в тяжелом состоянии, 41 625 человека выписаны из больницы, 2870 умерли.



За последние сутки были зафиксированы 573 новых случая заражения, из больниц выписали 2623 человека, скончались 35 человек.



Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. Коронавирус активно распространяется по миру.



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Общее число зараженных за пределами Китая Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. Коронавирус активно распространяется по миру.Общее число зараженных за пределами Китая достигло 6009 человек в 53 странах . За посление 24 часа было выявлено 1318 новых случаев заражения. Число погибших от коронавируса достигло 86, за сутки умерли 19 человек.

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