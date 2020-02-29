Трамп обнял и поцеловал американский флаг
Дональд Трамп отметился необычным поступком на конференции Союза американских консерваторов.
Президент США Дональд Трамп снова повторил сцену с обниманием американского флага на конференции Союза американских консерваторов.
После двухчасовой речи он подошел к флагу на сцене и с довольным выражением лица обоими руками обнял его. После этого Трамп поцеловал его и только потом покинул зал.
Аналогичная сцена произошла в 2018 году, жест Трампа стал мемом. После этого Белый дом опубликовал поздравление с Днем флага в 2019 именно с этим мемом.
День американского флага совпадает с днем рождения Трампа – 14 июня.
Trump mauling the American flag is not normal grown up behaviour— Nicola N'i Mhist'eil (@serentrippety) February 29, 2020
pic.twitter.com/57yuxTWYSV
Напомним, в прошлом году Трамп раскрыл секретный план, размахивая документом перед СМИ. Также президент США попал в курьезную ситуацию, заявив о захвате американцами аэропортов в 18 веке.
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