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Трамп обнял и поцеловал американский флаг

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Дональд Трамп отметился необычным поступком на конференции Союза американских консерваторов.
Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп снова повторил сцену с обниманием американского флага на конференции Союза американских консерваторов. 
 
После двухчасовой речи он подошел к флагу на сцене и с довольным выражением лица обоими руками обнял его. После этого Трамп поцеловал его и только потом покинул зал.
 
Аналогичная сцена произошла в 2018 году, жест Трампа стал мемом. После этого Белый дом опубликовал поздравление с Днем флага в 2019 именно с этим мемом. 
 
День американского флага совпадает с днем рождения Трампа – 14 июня.



Напомним, в прошлом году Трамп раскрыл секретный план, размахивая документом перед СМИ. Также президент США попал в курьезную ситуацию, заявив о захвате американцами аэропортов в 18 веке.

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Теги: США, видео, флаг, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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