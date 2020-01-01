Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Австралии

Умер 78-летний мужчина, вернувшийся из круизного путешествия на лайнере Diamond Princess.



В Австралии скончался первый заразившийся коронавирусов – 78-летний мужчина, который вернулся из круизного путешествия на лайнере Diamond Princess, сообщает ABC.

Мужчина умер в больнице в городе Перт, где находился в карантине после того, как его с 79-летней супругой эвакуировали с лайнера австралийские власти.

Всего в Австралии выявлено 25 случаев заражением коронавирусом.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. Коронавирус активно распространяется по миру.



Том Круз на карантине в Венеции из-за коронавируса

По последним данным, в Китае число зараженных коронавирусом достигло 79 824 человек, 2870 умерли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet