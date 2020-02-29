Миллиардер Стейер выбыл из предвыборной гонки демократов в США

Том Стейер пообещал поддержать того кандидата в президенты, которого в результате выдвинет партия.



Американский миллиардер Том Стейер вышел из предвыборной гонки кандидатов в президенты США от Демократической партии, сообщает Американский миллиардер Том Стейер вышел из предвыборной гонки кандидатов в президенты США от Демократической партии, сообщает The New York Times

Миллиардер напомнил, что если у него не будет шансов на победу, то он приостановит свою кампанию.

"Честно говоря, я не вижу возможности для победы в борьбе за пост президента", - признался Стейлер.

Миллиардер отметил, что поддержит любого кандидата в президенты от демократов. Он считает, что "любой демократ в миллион раз лучше", чем действующий глава государства Дональд Трамп.

Стейер вступил в предвыборную гонку в июле 2019 года. На кампанию он потратил около 191 млн долларов.



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