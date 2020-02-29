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Миллиардер Стейер выбыл из предвыборной гонки демократов в США

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Том Стейер пообещал поддержать того кандидата в президенты, которого в результате выдвинет партия.
Том Стейер
Том Стейер

Американский миллиардер Том Стейер вышел из предвыборной гонки кандидатов в президенты США от Демократической партии, сообщает The New York Times.
 
Миллиардер напомнил, что если у него не будет шансов на победу, то он приостановит свою кампанию.
 
"Честно говоря, я не вижу возможности для победы в борьбе за пост президента", - признался Стейлер.
 
Миллиардер отметил, что поддержит любого кандидата в президенты от демократов. Он считает, что "любой демократ в миллион раз лучше", чем действующий глава государства Дональд Трамп.
 
Стейер вступил в предвыборную гонку в июле 2019 года. На кампанию он потратил около 191 млн долларов. 
 
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Напомним, президента США пройдут 3 ноября. 3 февраля в стране стартовал первый этап предварительных выборов президента – кокусы.

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Теги: Президентская гонка в США, США, президентские выборы
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Источник: korrespondent.net

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