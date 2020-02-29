Коронавирус: ВОЗ повысила уровень распространения до очень высокого
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила глобальный риск вспышки коронавируса до "очень высокого", об этом в своем Twitter написал глава ВОЗ Тедрос Адан Гебреисус.
Он подчеркнул, что на сегодня риск распространения инфекции в мире - очень высокий.
"Наши эпидемиологи постоянно следят за этими событиями, и теперь мы повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия COVID19 до очень высокого на глобальном уровне", - отметил Гебреисус.
Глава ВОЗ добавил, что риск внутри Китая остался неизменным как "очень высокий".
Гебреисус также заявил, что самыми большими проблемами, которые необходимо преодолеть, являются страх и дезинформация.
В настоящее время о случаях коронавируса сообщили более 50 стран.
On 28 February, @WHO raised the risk assessment for the #COVID19 outbreak— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 29, 2020
to “very high” globally, based on the spread of the new #coronavirus & countries’ capacity to respond.
The risk within #China remained unchanged as "very high."
Как мы уже писали, в Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Также сообщалось, что в США от коронавируса умер первый человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet