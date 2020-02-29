Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коронавирус: ВОЗ повысила уровень распространения до очень высокого

Комментариев: 0
Глава ВОЗ подчеркнул, что распространение COVID19 на планете – весьма высокое. Он также назвал еще две большие проблемы – страх и дезинформация.
О случаях коронавируса сообщили более 50 стран
О случаях коронавируса сообщили более 50 стран
youtube.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила глобальный риск вспышки коронавируса до "очень высокого", об этом в своем Twitter написал глава ВОЗ Тедрос Адан Гебреисус.

Он подчеркнул, что на сегодня риск распространения инфекции в мире - очень высокий.

"Наши эпидемиологи постоянно следят за этими событиями, и теперь мы повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия COVID19 до очень высокого на глобальном уровне", - отметил Гебреисус.

Глава ВОЗ добавил, что риск внутри Китая остался неизменным как "очень высокий".

Гебреисус также заявил, что самыми большими проблемами, которые необходимо преодолеть, являются страх и дезинформация.

В настоящее время о случаях коронавируса сообщили более 50 стран.

Как мы уже писали, в Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

Также сообщалось, что в США от коронавируса умер первый человек.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ВОЗ, инфекция, риск, пневмония, страны, заражение, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь