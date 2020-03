Коронавирус: ВОЗ повысила уровень распространения до очень высокого

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила глобальный риск вспышки коронавируса до "очень высокого", об этом в своем Twitter написал глава ВОЗ Тедрос Адан Гебреисус.

Он подчеркнул, что на сегодня риск распространения инфекции в мире - очень высокий.

"Наши эпидемиологи постоянно следят за этими событиями, и теперь мы повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия COVID19 до очень высокого на глобальном уровне", - отметил Гебреисус.

Глава ВОЗ добавил, что риск внутри Китая остался неизменным как "очень высокий".

Гебреисус также заявил, что самыми большими проблемами, которые необходимо преодолеть, являются страх и дезинформация.

В настоящее время о случаях коронавируса сообщили более 50 стран.

On 28 February, @WHO raised the risk assessment for the #COVID19 outbreak

to “very high” globally, based on the spread of the new #coronavirus & countries’ capacity to respond.

The risk within #China remained unchanged as "very high."