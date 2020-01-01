На границе Турции и ЕС произошли столкновения мигрантов и правоохранителей

Беженцы пытаются прорвать границу Турции с Грецией. В буферной зоне оказались около 500 человек.

Тысячи мигрантов пытаются прорваться через турецко-греческую границу на территорию ЕС. Турция открыла свои границы, а Греция пытается воспрепятствовать попаданию беженцев на свою территорию, пишет DW.

Греческие правоохранители не пустили в страну около четырех тысяч человек. На данный момент в пункте пропуска Кастанис находятся около 500 человек. Еще три тысячи находятся у греческой границы с турецкой стороны.

Власти Греции отметили, что правоохранителями были задержаны 66 беженцев, пытавшихся нелегально пробраться на территорию Греции. Мигранты бросали в полицию камни, тем пришлось применить слезоточивый газ.

В столице Хорватии Загребе 5 марта по просьбе главы греческого МИД Никоса Дендиаса состоится специальное заседание министров иностранных дел ЕС.

Напомним, что более 47 тысяч беженцев пересекли границы Турции с ЕС. Сирийские мигранты покидают Турцию через приграничную с Грецией и Болгарией провинцию Эдирне. Турция открыла границы после эскалации боевых действий в сирийской провинции Идлиб, где погибли 33 турецких солдата в результате атак правительственных войск Сирии и РФ.

Также сообщалось, что в ЕС отреагировали на "пропуск" Турцией беженцев.



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