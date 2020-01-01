На границе Турции и Греции произошли столкновения между мигрантами и правоохранителями

Ситуация сложилась из-за открытия Турцией границ для мигрантов.

На границе Турции и Греции произошли столкновения между беженцами и правоохранительными органами Getty Images

На границе Турции и Греции произошли столкновения между беженцами и правоохранительными органами. Ситуация произошла после того, как Турция приняла решение открыть границу с ЕС для беженцев. В то же время, Греция пытается помешать проникновению беженцев на территорию ЕС. Об этом пишет DW.

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Грекам удалось предотвратить 4 тыс попыток нелегального проникновения на территорию ЕС.

В то же время в буферной зоне между двумя границами в пункте пропуска Кастанис оказались около 500 человек. С турецкой стороны на границе присутствовали еще 3 тыс мигрантов. Греческие правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ, из-за того, что мигранты начали бросаться камнями.

Теперь глава греческого МИДа созывает экстренное заседание министров иностранных дел стран Евросоюза. Встреча запланирована на 5 марта в Загребе.

Напомним, в Греции люди протестуют против новых лагерей для мигрантов.

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