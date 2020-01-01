Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЕС будет помогать Греции и Болгарии защищать границы от мигрантов

Комментариев: 0
Европейская комиссия и Европейский совет внимательно следят за ситуацией на внешних границах ЕС с Турцией.
Урсула Фон дер Ляйен
Урсула Фон дер Ляйен
twitter.com/vonderleyen

ЕС будет поддерживать Грецию и Болгарию и будет помогать охранять границы стран от нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС с территории Турции. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в Twitter.

Читай также: Более 47 тысяч беженцев пересекли границы Турции с ЕС

Председатель Еврокомиссии рассказала, что главный приоритет для ЕС н сегодня — это поддержка Греции и Болгарии, поскольку именно эти страны столкнулись с потоком нелегальных мигрантов.

“Европейская комиссия и Европейский совет внимательно следят за ситуацией на внешних границах ЕС с Турцией. Председатель Европейского совета Шарль Мишель и я находимся в постоянном контакте с премьер-министром Мицотакисом и премьер-министром Борисовым“, - написала Урсула Фон дер Ляйен.

Напомним, на границе Турции и Греции произошли столкновения между мигрантами и правоохранителями.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: мигранты, ЕС, Турция, Греция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь