ЕС будет помогать Греции и Болгарии защищать границы от мигрантов

Европейская комиссия и Европейский совет внимательно следят за ситуацией на внешних границах ЕС с Турцией.

ЕС будет поддерживать Грецию и Болгарию и будет помогать охранять границы стран от нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС с территории Турции. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в Twitter.

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Председатель Еврокомиссии рассказала, что главный приоритет для ЕС н сегодня — это поддержка Греции и Болгарии, поскольку именно эти страны столкнулись с потоком нелегальных мигрантов.

“Европейская комиссия и Европейский совет внимательно следят за ситуацией на внешних границах ЕС с Турцией. Председатель Европейского совета Шарль Мишель и я находимся в постоянном контакте с премьер-министром Мицотакисом и премьер-министром Борисовым“, - написала Урсула Фон дер Ляйен.

Напомним, на границе Турции и Греции произошли столкновения между мигрантами и правоохранителями.

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