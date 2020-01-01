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Эрдоган встретится с Путиным

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Эрдоган проведет встречу с Путиным на следующей неделе. Об этом заявил глава турецкого МИД.
Турки считают, что прогресса можно добиться лишь по итогам встречи
Турки считают, что прогресса можно добиться лишь по итогам встречи
ermenihaber.am

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Состоится она в первую неделю марта, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет агентство Anadolu.

Чавушоглу подчеркнул, что острая ситуация в Сирии, а также в Ливии, Йемене и Афганистане - одни из главных вопросов мировой повестки.

Министр иностранных дел Турции также прокомментировал гибель 33 турецких военнослужащих в результате ударов войск сирийского президента Башара Асада.

"Режим Асада и его союзники наносят удары по населенным пунктам, больницам, школам и позициям турецких военных. Россия поддерживает режим Асада, однако нельзя сказать, что ВКС России наносят авиаудары по турецким военным", - заявил Мевлют Чавушоглу.

Он добавил, что делегация Турции по инициативе россиян провела встречу в Анкаре. 

"Однако прогресса можно добиться лишь по итогам встречи лидеров двух стран - Эрдогана и Путина, которая запланирована на первую неделю марта", - подчеркнул Чавушоглу.

Напомним, что Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние турецких и сирийских войск.

Также Korrespondent.net писал, что Эрдоган позвонил Путину после эскалации в Идлибе.
 

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Теги: Россия, Путин, Турция, Эрдоган, Россия-Турция, встреча Путина и Эрдогана
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Источник: korrespondent.net

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