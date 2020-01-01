Эрдоган встретится с Путиным

Эрдоган проведет встречу с Путиным на следующей неделе. Об этом заявил глава турецкого МИД.

Турки считают, что прогресса можно добиться лишь по итогам встречи ermenihaber.am

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Состоится она в первую неделю марта, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет агентство Anadolu.

Чавушоглу подчеркнул, что острая ситуация в Сирии, а также в Ливии, Йемене и Афганистане - одни из главных вопросов мировой повестки.

Министр иностранных дел Турции также прокомментировал гибель 33 турецких военнослужащих в результате ударов войск сирийского президента Башара Асада.

"Режим Асада и его союзники наносят удары по населенным пунктам, больницам, школам и позициям турецких военных. Россия поддерживает режим Асада, однако нельзя сказать, что ВКС России наносят авиаудары по турецким военным", - заявил Мевлют Чавушоглу.

Он добавил, что делегация Турции по инициативе россиян провела встречу в Анкаре.

"Однако прогресса можно добиться лишь по итогам встречи лидеров двух стран - Эрдогана и Путина, которая запланирована на первую неделю марта", - подчеркнул Чавушоглу.

Напомним, что Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние турецких и сирийских войск.

Также Korrespondent.net писал, что Эрдоган позвонил Путину после эскалации в Идлибе.



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