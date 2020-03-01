Турецкий беспилотник уничтожил трех командиров Асада
Вооруженные силы Турции провели операцию с применением новейшего ударного беспилотного аппарата SIHA. Дрон был задействован в Сирии против руководящего состава войск Башара, сообщает ЕспресоTV.
Отмечается, что в результате атаки погибли командир 124 полка режима Асада бригадный генерал Бурхан Рамуне, полковник Мазен Фервати и высокопоставленный военный Исмаил Али.
Источники сообщают, что беспилотник уничтожил здание, в котором находились военнослужащие, точечным выстрелом.
Ранее мы писали, что Турция направила дополнительные войска в Сирию. В колонне замечены бойцы отрядов специального назначения и артиллерийских подразделений.
Напомним также, что СБ ООН требует от РФ прекратить операцию в Сирии.
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