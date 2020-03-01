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Турецкий беспилотник уничтожил трех командиров Асада

Комментариев: 2
Турция задействовала дроны, в результате чего точечным выстрелом были уничтожены три командира правительственных войск Сирии.
Одним из погибших является бригадный генерал Бурхан Рамуне
Одним из погибших является бригадный генерал Бурхан Рамуне
aa.com.tr

Вооруженные силы Турции провели операцию с применением новейшего ударного беспилотного аппарата SIHA. Дрон был задействован в Сирии против руководящего состава войск Башара, сообщает ЕспресоTV.

Отмечается, что в результате атаки погибли командир 124 полка режима Асада бригадный генерал Бурхан Рамуне, полковник Мазен Фервати и высокопоставленный военный Исмаил Али.

Источники сообщают, что беспилотник уничтожил здание, в котором находились военнослужащие, точечным выстрелом.

Ранее мы писали, что Турция направила дополнительные войска в Сирию. В колонне замечены бойцы отрядов специального назначения и артиллерийских подразделений.

Напомним также, что СБ ООН требует от РФ прекратить операцию в Сирии.

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Теги: ЕС, Люксембург, бесплатно, общественный транспорт, оплата
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ЗовПрироды    01.03.2020, 12:52
Оценка:  +5
ЗовПрироды
Прекрасная новость.
Вереснь    01.03.2020, 13:05
Оценка:  0
Вереснь
Ты ,умник,объясни,почему одним болванАм можно в чужой стране стрелять кого ни пОпадя,а другим -нельзя?
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