Парижская епархия объявила о мерах против коронавируса

В храмах Франции изменили обряд причастия из-за коронавируса. Прихожане временно не будут принимать причастие из сосуда с вином.

Во Франции архиепископ Парижский Мишель Опет отдал распоряжение столичным священнослужителям предпринять ряд мер, которые должны уменьшить риск распространения коронавируса, пишет Le Figaro.

Так, будет изменен обряд причастия. Теперь священники не будут класть в рот причащающемуся облатку. Прихожане будут ее брать самостоятельно.

Временно отменено и причастие с сосудом с вином, которое символизирует Кровь Господа.

Архиепископ также предписал во время службы не обмениваться рукопожатием в знак умиротворения, как это принято у католиков.

Ранее сообщалось, что ВОЗ повысила уровень распространения коронавируса до очень высокого.

Напомним, что в Украине начала работать горячая линия по вопросам коронавируса.



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