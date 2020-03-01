Самолет сирийской армии сбит в Идлибе

Сирийские власти в воскресенье объявили о закрытии воздушного пространства над Идлибом после инцидента в воздухе.

Дым поднимается после авиаудара в Саракебе в сирийской провинции Идлиб Umit Bektas / Reuters

Самолет сирийской правительственной армии сбит в Идлибской зоне деэскалации. После этого Сирия закрыла воздушное пространство, сообщает Al Jazeera, ссылаясь на турецкое агентство Anadolu.

Турецкие СМИ сообщают, что был уничтожен военный самолет ВВС Сирии. Между тем, сирийское агентство Sana утверждает, что над городом Саракеб сбит беспилотник Турции.

Также в ряде СМИ прошло сообщение, что в Сирии был сбит российский бомбардировщик Су-24. Минобороны РФ опровергло эту информацию.

Напомним, что СБ ООН требует от РФ прекратить операцию в Сирии. Генсек ООН Гутерриш призвал участников конфликта в Сирии к установлению режима тишины.

Также Korrespondent.net писал, что Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние турецких и сирийских войск.

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