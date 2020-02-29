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Шутивший над коронавирусом пропагандист умер, подхватив инфекцию

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Иранский активист уверял, что сообщения об опасной инфекции распространяют, чтобы снизить явку избирателей на парламентских выборах 21 февраля.
Мужчина хотел заразиться коронавирусом ради хайпа
Мужчина хотел заразиться коронавирусом ради хайпа
Twitter/hamedjalalikash

В Иране активист действующего режима, который ранее заявлял, что сообщения о вспышке коронавируса в стране – это уловка для снижения явки избирателей на выборах, умер от этой инфекции в пятницу, 28 февраля, пишет Al Arabiya.

Хамед Джалали Кашани, поддерживающий иранские власти, шутил над вспышкой коронавируса и заявлял, что хотел бы ради хайпа подхватить эту инфекцию.

В итоге он заразился Corvid-19 и скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. 29-летний гражданин прилетел из Ирана и сам обратился к медикам. 

Напомним, что в США от коронавируса умер первый человек.

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Теги: Иран, пропаганда, умер, Коронавирус, активист
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Источник: korrespondent.net

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