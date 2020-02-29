Шутивший над коронавирусом пропагандист умер, подхватив инфекцию

Иранский активист уверял, что сообщения об опасной инфекции распространяют, чтобы снизить явку избирателей на парламентских выборах 21 февраля.

В Иране активист действующего режима, который ранее заявлял, что сообщения о вспышке коронавируса в стране – это уловка для снижения явки избирателей на выборах, умер от этой инфекции в пятницу, 28 февраля, пишет Al Arabiya.

Хамед Джалали Кашани, поддерживающий иранские власти, шутил над вспышкой коронавируса и заявлял, что хотел бы ради хайпа подхватить эту инфекцию.

В итоге он заразился Corvid-19 и скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. 29-летний гражданин прилетел из Ирана и сам обратился к медикам.

Напомним, что в США от коронавируса умер первый человек.

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