В Китае зафиксировали значительное снижение вредных выбросов в атмосферу

Сокращение выбросов частично обусловлено экономическим спадом в связи с распространением коронавируса.

В Китае резко сократились опасные выбросы в атмосферу

Над Китаем зафиксировано резкое снижение уровня загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки NASA, передает Sky News в воскресенье, 1 марта.

Сокращение выбросов связано с экономическим спадом из-за коронавируса Covid-19, пишет издание.

В частности, произошло значительное снижение содержания диоксида азота - ядовитого газа, который выделяется автотранспортными средствами, электростанциями и промышленными объектами.

Как утверждают ученые NASA, сокращение загрязнения впервые зарегистрировали вблизи Уханя, но в конечном итоге очищение распространилось по всей стране.

Напомним, что почти 80 тысяч заразились коронавирусом в Китае. На сегодняшний день коронавирусом болеют 35 329 человек, из них 7 365 находятся в тяжелом состоянии.

При этом сообщается, что в Китае вылечили половину больных коронавирусом. Ситуация с коронавирусом в Китае значительно улучшилась. В больницах остаются около 40 тысяч человек.

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